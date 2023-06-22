Реклама

Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

В России началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

Новости. Общество
11:52, 23 Июня 2023
фото: © m24.ru

Новости партнеров

Для авиации пока установлен повышенный код опасности.

На вулкане Ключевской сопки началось извержение, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

«На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается», — рассказала Гирина.

В ночное время наблюдалось свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в обсерватории в поселке Ключи.

Вулкану пока присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Если активность существенно повысится, выбросы могут представлять опасность для воздушной техники.

Последнее вершинное извержение вулкана Ключевской происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Осенью 2022 года в кратере также зафиксировали обрушение пирокластики внутрь постройки вулкана при оттоке лавы по каналу.

Ключевская сопка (Ключевской) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота — около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2023, 14:58
СМИ рассказали, сколько супермаркетов закрылось в Финляндии после остановки потока туристов из России
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
18.06.2023, 00:13
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.