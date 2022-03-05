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В России начнет действовать запрет на ввоз и вывоз отдельных видов продукции

Новости. Общество
15:37, 09 Марта 2022
фото: © Ведомости/PhotoXPress.ru

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Путин поручил обеспечить в России в 2022 году ограничение на вывоз и ввоз отдельной продукции и сырья — запрет не коснется товаров, перевозимых гражданами для личного пользования.

Как сообщило агентство ТАСС, Президент РФ Владимир Путин поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья — по перечням, которые определит правительство. Это следует из опубликованного во вторник указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности РФ.

«Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым правительством РФ», — говорится в документе. Другими перечнями планируется определить продукцию, ввоз и вывоз которой будет ограничен.

При этом установлено, что меры не распространяются на товары, перевозимые гражданами для личного пользования.

Правительству поручено в двухдневный срок определить списки иностранных государств, которых коснутся эти решения. Кроме того, кабмин наделяется полномочием по определению особенностей применения мер, предусмотренных указом, в отношении некоторых видов продукции и отдельных юридических или физических лиц.

Отмечается, что новые решения приняты в дополнение к мерам, предусмотренным предыдущими указами президента РФ. Так, ранее были установлены специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, а также временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.

Новый документ подписан в целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

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