В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса

Паспорт привитого от COVID-19 будут с января выдавать автоматически на портале госуслуг.

Привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в регионы за последние три недели. "На сегодняшний день в регионы уже отгружено 507 тыс. доз вакцины. Это за последние три недели", - сказал он.

Он уточнил, что все поставки вакцины идут в соответствии с графиком.

Министр здравоохранения напомнил, что работает ресурс по внесению данных о пациентах, получивших вакцину от коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию от коронавируса по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.

На заседании президиума координационного совета 15 декабря Мишустин отметил, что по всей России началась вакцинация от коронавируса. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата по стране. Кроме того, в правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех регионов России.

Мурашко отметил, что количество пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось за последнюю неделю на 45."Количество пунктов вакцинации увеличивается каждую неделю, вот за последнюю неделю их число увеличилось плюс еще на 45 пунктов вакцинации", - сказал министр.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тыс. человек.