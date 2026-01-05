В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко разъяснил сроки внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги в начале 2026 года.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал «РИА Новости» о сроках внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги в начале 2026 года.
Он сообщил, что оплату за декабрь необходимо произвести до 12 января 2026 года (включительно), поскольку установленный законом срок 10 января выпадает на субботу. При этом пеней за просрочку платежа в период с 10 по 12 января начисляться не будет.
Депутат напомнил:
— В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», — сказал Аксененко.
Парламентарий также уточнил, что в феврале оплату за услуги ЖКХ надо будет внести до 10 числа и обратил внимание граждан, что в период новогодних праздников некоторые отделения банков и почтовых отделений могут работать по изменённому графику или быть закрыты. Это стоит учитывать, планируя оплату коммунальных услуг заранее.
