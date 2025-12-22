В России назначили первый штраф за склонение к аборту

Жителя Саранска оштрафовали на 5 тысяч рублей за склонение к аборту.
Мировой суд в Мордовии вынес решение об административном наказании виновному в склонении к аборту, следует из материалов суда. Это первый подобный штраф в России.
— Назначено административное наказание — административный штраф, — говорится в сообщении на сайте инстанции.
Как рассказали в благотворительном фонде «Женщины за жизнь», речь идет о подопечной, которая забеременела двойней, однако отец детей предложил ей сделать аборт. Мужчина был готов оплатить его. Женщина отказалась и рассталась с ним. Эта ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии матери». Она обратилась в юридическую и психологическую службы фонда.
В июле 2025 года женщина родила двоих детей. В ходе разбирательств отец детей признал свою вину, говорят в фонде, но на заседании суда «начал отрицать факт склонения к аборту».
— Суд назначил справедливое наказание в соответствии со всеми материалами дела: административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Примечательно, что именно Республика Мордовия первая приняла антиабортный закон. И сейчас здесь же вынесено первое постановление в пользу защиты жизни до рождения, — сказано в пресс-релизе фонда.
Согласно закону, склонение «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности, подчеркивается в законе.
Напомним, подобные запреты уже установлены более чем в 20 регионах страны, за их нарушение грозит штраф.
Добавим, что почти тысячу абортов сделали жительницы Карелии с начала года.