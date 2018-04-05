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Новости. Политика
21:05, 05 Апреля 2018
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

В России нет олигархов, заявил Песков

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Время, когда в России были олигархи, уже прошло, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", — сказал он.

По информации РИА Новости, пресс-секретарь сделал это замечание, когда один из журналистов попросил прокомментировать информацию о допросе, на который в США пригласили нескольких "олигархов".

"Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная, и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем", — ответил затем Песков на вопрос сотрудника прессы. По его словам, от представителей крупного бизнеса не поступало информации о допросах в США.

Также он предложил дождаться "или событий, или официальных заявлений".

Ранее американский телеканал со ссылкой на источники сообщил о том, что команда спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера допросила нескольких состоятельных российских бизнесменов. Представитель офиса Мюллера Питер Карр отказался прокомментировать информагентству эту информацию.

Мюллер расследует предполагаемые связи между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

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Комментарии

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2018-04-05 22:16:44
Олигархов нет, есть ворье.
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