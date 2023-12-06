Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
08.12.2023 15:05

В России обязали сдавать загранпаспорта после ограничения права на выезд из страны

Новости. Общество
10:49, 11 Декабря 2023
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

Новости партнеров

Граждане, чье право на выезд ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, обязаны будут сдавать паспорта в пятидневный срок.

Как сообщает ТАСС, единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических, начал действовать в России. Как следует из вступившего в силу закона, в частности, загранпаспорт может перестать действовать, если гражданин, право которого на выезд из России ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение в нужное ведомство в установленный срок.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, он позволит «устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц».

Инициатива определить случаи, в которых загранпаспорт становится недействительным и может изыматься, была внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года. 23 мая депутаты приняли закон, 7 июня он был одобрен Советом Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал его 13 июня этого года.

Речь в новом законе идет как об обычных заграничных, так и о дипломатических или служебных паспортах. В частности, такой документ становится недействительным, если он был утрачен, срок его действия истек, владелец изменил личные данные — имя, пол, дату или место рождения. Также он перестает действовать в случае смерти гражданина.

Кроме того, загранпаспорт могут признать недействительным, если гражданин, право которого на выезд из РФ ограничено, не передал его на хранение в нужное ведомство в течение пяти дней. Речь идет о людях, допущенных к сведениям особой важности и секретности: их удостоверения личности сдаются на хранение до окончания срока действия или до снятий ограничений. Также в этот перечень входят лица, направленные на военную службу, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, осужденные, граждане, не исполняющие наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга, а также признанные банкротом, либо сообщившие ложные сведения при оформлении загранпаспорта.

Служебный или дипломатический паспорт могут признать недействительным, если он без уважительных причин не возвращен в течение пяти рабочих дней после командировки. Кроме того, паспорт может быть аннулирован в случаях, когда человек не забрал его в течение трех лет со дня оформления, когда пограничниками или иными властями он признан непригодным для дальнейшего использования, когда его владелец перестал быть гражданином РФ. Это же касается ситуаций, когда удостоверение было оформлено на утраченном или похищенном бланке либо же на основании поддельных документов или недостоверных сведений.

Кроме того, закон устанавливает и основания, при которых паспорт может быть изъят, в том числе, когда есть подозрения, что он содержит недостоверные сведения, оформлен на основании подложных документов или признан непригодным. Также удостоверение могут изымать, когда оно предъявляется не его владельцем. Среди других оснований — невозврат паспорта после командировки или несдача на хранение, прекращение гражданства.

Решение по изъятию загранпаспорта может быть оспорено. Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
08.12.2023, 15:15
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
08.12.2023, 22:00
Россиянам рассказали, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.