В России обязали сдавать загранпаспорта после ограничения права на выезд из страны

Граждане, чье право на выезд ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, обязаны будут сдавать паспорта в пятидневный срок.

Как сообщает ТАСС, единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических, начал действовать в России. Как следует из вступившего в силу закона, в частности, загранпаспорт может перестать действовать, если гражданин, право которого на выезд из России ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение в нужное ведомство в установленный срок.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, он позволит «устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц».

Инициатива определить случаи, в которых загранпаспорт становится недействительным и может изыматься, была внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года. 23 мая депутаты приняли закон, 7 июня он был одобрен Советом Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал его 13 июня этого года.

Речь в новом законе идет как об обычных заграничных, так и о дипломатических или служебных паспортах. В частности, такой документ становится недействительным, если он был утрачен, срок его действия истек, владелец изменил личные данные — имя, пол, дату или место рождения. Также он перестает действовать в случае смерти гражданина.

Кроме того, загранпаспорт могут признать недействительным, если гражданин, право которого на выезд из РФ ограничено, не передал его на хранение в нужное ведомство в течение пяти дней. Речь идет о людях, допущенных к сведениям особой важности и секретности: их удостоверения личности сдаются на хранение до окончания срока действия или до снятий ограничений. Также в этот перечень входят лица, направленные на военную службу, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, осужденные, граждане, не исполняющие наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга, а также признанные банкротом, либо сообщившие ложные сведения при оформлении загранпаспорта.

Служебный или дипломатический паспорт могут признать недействительным, если он без уважительных причин не возвращен в течение пяти рабочих дней после командировки. Кроме того, паспорт может быть аннулирован в случаях, когда человек не забрал его в течение трех лет со дня оформления, когда пограничниками или иными властями он признан непригодным для дальнейшего использования, когда его владелец перестал быть гражданином РФ. Это же касается ситуаций, когда удостоверение было оформлено на утраченном или похищенном бланке либо же на основании поддельных документов или недостоверных сведений.

Кроме того, закон устанавливает и основания, при которых паспорт может быть изъят, в том числе, когда есть подозрения, что он содержит недостоверные сведения, оформлен на основании подложных документов или признан непригодным. Также удостоверение могут изымать, когда оно предъявляется не его владельцем. Среди других оснований — невозврат паспорта после командировки или несдача на хранение, прекращение гражданства.

Решение по изъятию загранпаспорта может быть оспорено. Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов.