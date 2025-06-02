В России обновят более 3 тысяч км дорог к образовательным и досуговым учреждениям

Большинство объектов планируют сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года.

В 2025 году в России приведут в нормативное состояние более 3 тысяч километров региональных и местных дорог, ведущих к детским садам, школам и другим образовательным и досуговым учреждениям. Большинство объектов планируют сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба федерального правительства.

«Качественные и безопасные дороги, ведущие к школам, детским садам и вузам, — это необходимое условие для комфортной жизни детей, родителей и педагогов. Хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий. Кроме того, удобный путь облегчает работу школьных автобусов», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Власти стараются сохранить принцип комплексного подхода, когда при строительстве или модернизации учебного заведения обновляется и дорога к нему.

За шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в стране привели в нормативное состояние более 5 тысяч объектов вблизи школ, детсадов и других образовательных и досуговых учреждений. Эта работа продолжается в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

В Карелии также ежегодно ведутся работы на дорогах, ведущих к социальным объектам. В прошлом году в республике отремонтировали дороги, ведущие к школам в Олонецком, Пряжинском, Кондопожском районах и Питкярантском муниципальном округе. Также были сделаны подъезды к Хямекоски, Хийденсельге и Импилахти, являющиеся частью школьного маршрута до Ляскеля. Для учащихся школы в Надвоицах ремонт подъезда к станции Надвоицы стал важной частью школьного маршрута.

Власти планируют сделать подъезд к новой школе в поселке Деревянка. Капитальный ремонт дороги в Новой Вилге сделает комфортным путь до местной школы. Ремонт участка дороги Ладва-Ветка — Таржеполь сделает удобным путь для учеников Ладва-Веткинской школы.