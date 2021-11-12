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В России обновлен рекорд по умершим от коронавируса за сутки

Новости. Общество
12:17, 13 Ноября 2021
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

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За минувшие сутки в стране был подтвержден 1 241 летальный исход от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 ноября, за сутки в России подтвержден 1 241 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 254 167 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 688 (9,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован 9 031 851 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 754 764.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 33 802 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 ноября остаются 1 943 666 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 333 человек, зарегистрировано 2 смерти, выздоровели 305 пациентов.

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Комментарии

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кир
2021-11-13 12:20:57
Ещё не вечер. Сколько горя принесли людям за всю советскую власть. Теперь отвечать надо. :)
Гость
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