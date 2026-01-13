В России одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО

Государственная Дума на пленарном заседании 13 января приняла в первом чтении законопроект, расширяющий меры поддержки семей погибших участников специальной военной операции.
Документ предполагает предоставление вдовам и вдовцам погибших бойцов права на льготное поступление в учебные заведения.
Основные положения законопроекта:
— Супруги погибших военнослужащих получат право на зачисление в вузы (на программы бакалавриата и специалитета) и учреждения среднего профессионального образования без проведения вступительных испытаний в пределах отдельной квоты.
— Также предусматривается возможность бесплатного обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца. Предоставление возможности получить образование или пройти переподготовку позволит им обеспечить стабильный доход для семьи.
Ранее Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки.