В России официально стартовала президентская избирательная кампания

Начался этап выдвижения кандидатов.

Дан официальный старт президентской избирательной кампании, сообщили в паблике петрозаводской администрации.



«Сейчас начался этап выдвижения кандидатов, который продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых партиями», — написали в группе.



Как отметили в сообществе, ЦИК России принял постановление о проведении выборов президента России в течение трех дней — 15,16 и 17 марта.

Трехдневное голосование в Карелии не в новинку. Впервые формат опробовали в 2020 году, напомнили в источнике.



Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О назначении выборов Президента Российской Федерации» опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о согласии участвовать в президентских выборах в 2024 году.