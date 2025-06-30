В России ограничат период действия карт с истекшим сроком годности

В 2022-м году сроки работы выпущенных карт продлили или сделали их бессрочными.

Центробанк России планирует ввести ограничения на использование банковских карт с истекшим сроком действия. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Бакина отметила, что срок действия карты — один из элементов, препятствующих онлайн-мошенничеству.

После ухода Visa и Mastercard в 2022 году многие российские банки продлили срок действия карт или сделали их бессрочными из-за возможного дефицита пластика и чипов. Сейчас доля таких карт постепенно снижается, так как банки заменяют их на новые.

ЦБ заранее объявит о новых правилах, чтобы кредитные организации успели завершить процесс замены. Ранее уже сообщалось о планах ограничить некоторые операции по картам «Мир» с истекшим сроком. Окончательное решение может быть принято до февраля 2026 года.