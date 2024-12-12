В России ограничили доступ к одному из мессенджеров

Решение приняли из-за нарушений требований российского законодательства.

Как пишет ТАСС, Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — говорится в сообщении.

Viber — это приложение для обмена сообщениями и голосовой связи, разработанное компанией Rakuten. Он был разработан компанией Viber Media и впервые выпущен в 2010 году. По данным Mediascope, аудитория Viber в октябре охватывала 26% населения России старше 12 лет, в среднем в день его использовали 14%.

Viber впервые был оштрафован в России 20 июня 2023 года. Московский суд назначил мессенджеру административный штраф в размере 1 млн рублей за отказ удалить ложную информацию в сообществах мессенджера о специальной военной операции.

Таганский суд 13 марта 2024 года оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.