В России определено число детей для придания семье статуса «многодетной»

Подписан указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи в стране.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством.

Как следует из документа, соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.

Согласно указу, многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям — на досрочное назначение страховой пенсии.

Главам регионов поручено обеспечить изготовление и выдачу удостоверений многодетных семей, информирование их о полагающихся им мерах соцподдержки, стимулирование занятости многодетных родителей в сфере предпринимательства, поддержку общественных организаций, деятельность которых направлена на укрепление института семьи, проведение информационных кампаний, направленных на формирование и сохранение в обществе семейных ценностей, а также разработку специальных программ для многодетных семей, предполагающих, в частности, предоставление им скидок на необходимые товары, в том числе посредством выпуска специальных карт.

В документе определяется перечень мер соцподдержки многодетных семей, которые рекомендуется установить главам субъектов РФ. Среди них — бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением такси) для учащихся, предоставление им бесплатного питания в школах, а также формы (если она предусмотрена нормативными актами образовательного учреждения) и спортивной одежды, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой.

Кроме того, руководителям регионов разрешается расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития субъектов РФ, устанавливать дополнительные меры соответствующей социальной поддержки.

Указом предусматривается создание в России банка данных о многодетных семьях. Его ведением будет заниматься правительство, которому также поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им субъектами РФ социальной поддержки.

Ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. Регионы были вправе самостоятельно определять критерии многодетности. В марте прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею установить в стране единое определение многодетной семьи. В свою очередь Минтруд предложил считать семью многодетной, если в ней воспитываются трое и более несовершеннолетних детей, включая находящихся под опекой.