В России отдадут приоритет разработке ПО с искусственным интеллектом

Правительство России пересмотрело критерии отбора ключевых проектов в индустриальных центрах компетенций.

Правительство России обновило механику отбора особо значимых проектов в индустриальных центрах компетенций (ИЦК), сделав акцент на программное обеспечение с модулями искусственного интеллекта.



Сегодня в рамках ИЦК создаются 26 ИТ-решений с применением технологий ИИ. Они уже внедряются в железнодорожное машиностроение, судостроение, авиацию, химию, фармацевтику, металлургию и строительство. Искусственный интеллект помогает моделировать объекты, прогнозировать пассажиропотоки, выявлять риски поломок оборудования и контролировать производственные процессы.



По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, приоритет будет отдаваться разработке программ нового поколения, а не копированию зарубежных аналогов. Всего в России в рамках ИЦК реализуется около 200 проектов. Почти все работы из первой группы будут готовы до конца 2026 года. Вторая группа проектов ИЦК началась в мае 2025 года. Их реализацию планируют завершить в основном до конца 2027 года.