В России открыли новый для науки гриб

У необычного гриба нет ножки и он как будто перевернут.

В Сихотэ-Алинском заповеднике нашли новый для науки гриб. Об этом сообщили в соцсетях особо охраняемой территории.

Гриб растет на опавших ветках редкого реликтового рододендрона Фори, который сохранился со времен, когда на Дальнем Востоке был субтропический климат. В России этот рододендрон встречается только в нескольких местах в заповеднике, в основном он растет в Японии и Корее.

Гриб совсем небольшой — всего 1-3 миллиметра в диаметре. Его плодовое тело состоит из шляпки без ножки и редких пластинок. Несмотря на крошечные размеры, этот необычный гриб важен для экосистемы — он помогает разлагать опавшие ветки рододендрона.

Авторами открытия стали микологи Екатерина Малышева из Ботанического института РАН и Татьяна Светашева из Тульского педагогического университета, а также Светлана Бондарчук из заповедника. В июне 2025 года статья о новом виде была опубликована в международном журнале Phytotaxa.

Гриб привезли в лабораторию для изучения. Там его исследовали с помощью микроскопа и молекулярного анализа. Оказалось, что он относится к роду Плевромицес, который был описан в 2018 году. До этого времени в этом роду был известен только один вид — Плевромицес венгерский, встречающийся в Европе, Азии и Северной Америке.

Недавно открытый гриб стал вторым известным видом этого рода и получил название Плевромицес Фори по месту обитания.

Напомним, ранее рядом с Карелией нашли пугающий гриб.