В России отмечается День отца

В Карелии напомнили о празднике,

Глава Карелии Артур Парфенчиков лпубликоа в сети семейную фотографию, напомнив о Дне отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября.

— Сегодня День отца. Искусственный интеллект оживил старое фото из семейного альбома. На десять секунд вновь вернулся в детство. Папа, мама, скучаю. Спасибо за всё, — написал Артур Парфенчиков.

В официальном паблике карельского правительства написали теплые слова, посвященные этой дате.

— В День отца мы говорим спасибо за каждый момент тепла, который вы дарите детям. За чтение сказок на ночь, помощь в решении задач, спокойствие и надежную руку, — отметили в паблике.

Там же разместили фото знаменитых людей — не в минуты триумфа, а в счастливой семейной обстановке, со своими детьми.

— Пусть ваше родительское сердце всегда будет наполнено радостью и гордостью! Крепкого здоровья, взаимопонимания в семье и множества счастливых дней рядом с близкими, — написали в паблике правительства.