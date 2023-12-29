В России отменены пошлины на импорт яиц

Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц до лета 2024 года.

Пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года. Такое решение приняло правительство страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, о нем сообщает Лента.ру.

Согласно указу, Минсельхозу поручается выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима базовая ставка на ввоз яиц в страну составляла 15 процентов.

Мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать резко подскочившие цены на них, объясняли власти. В ноябре яйца в России подорожали в годовом выражении более чем на 40 процентов.