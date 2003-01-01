В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

В «АвтоВАЗе» рассказали, какие транспортные средства подлежат отзыву и почему.

Российская компания «АвтоВАЗ» запустила программу отзыва 14 тысяч 24 автомобилей «Lada Travel», реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года, сообщили на сайте Росстандарта.

— Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), — объяснили там.

Отмечается, что недостающие устройства будут планово установлены на всех автомобилях, подпадающих под действие программы. Владельцев ТС, нуждающихся в ремонте, проинформируют при помощи писем или по телефону.

Также граждане могут самостоятельно определить, подпадает ли принадлежащий им автомобиль под отзыв — для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного транспортного средства с перечнем машин, представленным на сайте Росстандарта.