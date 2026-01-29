В России пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату в двойном размере

С 1 февраля 2026 года граждане, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере - 19 169 рублей 38 копеек.

Размер страховой надбавки пенсионерам после увеличения составит 19 169 рублей 38 копеек, что в два раза превышает стандартную фиксированную выплату. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Мария Акатнова.



Размер стандартной фиксированной выплаты с 1 января 2026 года после индексации на 7,6% составит 9 584 рубля 69 копеек.



Для граждан же старше 80 лет закон предусматривает также 100%-ю надбавку, то есть выплату в двойном размере, что и формирует итоговую сумму более 19 тыс. рублей.



Пенсионерам этой возрастной категории также положена ежемесячная надбавка по уходу, размер которой с 1 января повышен до 1 413 рублей 86 копеек.



Выплаты проиндексируются автоматически.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию для всех пенсионеров.