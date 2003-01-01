В России перед выборами усилят контроль за фейками

В Карелии постоянное взаимодействие с Избиркомом ведет Центр управления регионом.

Центральная избирательная комиссия России при поддержке АНО «Диалог Регионы» усилит контроль за распространением фейков на связанную с выборами тематику. Речь в том числе идет о выявлении созданных с помощью нейросетей фейковых видео.

В прошлом году фиксировался рост числа фейков об избирательном процессе. Если в 2023 году выявлено 60 таких уникальных фейков, то в 2024-м их количество выросло в 2,5 раза — до 149. Большая часть из них была связана с выборами президента — 130 уникальных фейков и 72 237 фейковых сообщений. Активнее всего фейковая информация распространяется в дни голосования и в небольшой предшествующий этому период.

В единый день голосования прогнозируется распространение фейков, сгенерированных искусственным интеллектом.

«Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача — противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл», — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Соглашение о взаимодействии между ЦИК и АНО «Диалог Регионы» заключено в 2021 году. Стороны взаимодействовали для выявления информационных рисков, организации тренингов, подготовки контента для пабликов. Совместная работа ведется и на региональном уровне: в Карелии Центр управления регионом регулярно взаимодействует с Избиркомом по этим направлениям.

Теперь сфера совместной деятельности ЦИК и АНО «Диалог Регионы» будет расширена.

«Проверка информации на истинность, фактчекинг, объединение людей с экспертизой в этой области — это то, чем мы занимаемся на постоянной основе… Генерация, распространение и потребление фейков — это, к сожалению, мировой тренд. И если мы хотим, чтобы информация о России и ее общественно-политических институтах, в том числе и избирательной системе, соответствовала действительности, мы должны развенчивать фейки и доносить достоверную информацию», — заявил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

12–14 сентября в некоторых районах Карелии пройдут муниципальные выборы. В четырех муниципальных округах — Кемском, Муезерском, Лахденпохском и Медвежьегорском — по их итогам будут сформированы Советы округов первого созыва. Достоверную информацию о выборах в республике можно получать в паблике регионального избиркома.