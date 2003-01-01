РЕКЛАМА
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

10:20

В России перед выборами усилят контроль за фейками

09:53

09:53

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

09:45

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

09:20

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

09:00

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

08:40

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

08:20

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

08:00

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

07:40

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

07:20

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

07:00

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

06:40

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

00:10

Еще одну умную спортплощадку обустроят в Карелии

23:00

В Олонецком районе Карелии простились с погибшим в ходе СВО

22:10

Молодёжные стрит-арты украсили парковку возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске

21:30

Жителю Суоярви вернули 25 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

20:20

36 человек покусали клещи за неделю в Карелии  

20:00

Карелия улучшила позицию в рейтинге рынка труда

19:45

Полтысячи школьников Сортавалы побывали на Валааме в 2025 году

19:30

Двое водителей получили травмы в ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Петрозаводске

19:00

В Карелии за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

18:30

Медики не смогли спасти петрозаводчанина, у которого случился приступ на улице

18:10

Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

17:40

Туман, облачность и до +23°С: чем погода удивит жителей Карелии 9 сентября

17:20

У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

17:00

Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

16:45

Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

16:30

Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

16:10

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

15:52

Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

15:37

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

15:26

В Костомукше пьяный водитель врезался в припаркованные авто — есть пострадавшие

15:00

Карельские артисты приняли участие в озвучании нового спортивного фильма «Первый на Олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10
В России перед выборами усилят контроль за фейками
Сегодня 09:53 Общество
В Карелии постоянное взаимодействие с Избиркомом ведет Центр управления регионом.

фото: © ЦИК России

Центральная избирательная комиссия России при поддержке АНО «Диалог Регионы» усилит контроль за распространением фейков на связанную с выборами тематику. Речь в том числе идет о выявлении созданных с помощью нейросетей фейковых видео.

В прошлом году фиксировался рост числа фейков об избирательном процессе. Если в 2023 году выявлено 60 таких уникальных фейков, то в 2024-м их количество выросло в 2,5 раза — до 149. Большая часть из них была связана с выборами президента — 130 уникальных фейков и 72 237 фейковых сообщений. Активнее всего фейковая информация распространяется в дни голосования и в небольшой предшествующий этому период.

В единый день голосования прогнозируется распространение фейков, сгенерированных искусственным интеллектом.

«Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом. Наша задача — противопоставить опасным фейкам правду, профессионализм и здравый смысл», — отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Соглашение о взаимодействии между ЦИК и АНО «Диалог Регионы» заключено в 2021 году. Стороны взаимодействовали для выявления информационных рисков, организации тренингов, подготовки контента для пабликов. Совместная работа ведется и на региональном уровне: в Карелии Центр управления регионом регулярно взаимодействует с Избиркомом по этим направлениям.

Теперь сфера совместной деятельности ЦИК и АНО «Диалог Регионы» будет расширена.

«Проверка информации на истинность, фактчекинг, объединение людей с экспертизой в этой области — это то, чем мы занимаемся на постоянной основе… Генерация, распространение и потребление фейков — это, к сожалению, мировой тренд. И если мы хотим, чтобы информация о России и ее общественно-политических институтах, в том числе и избирательной системе, соответствовала действительности, мы должны развенчивать фейки и доносить достоверную информацию», — заявил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

12–14 сентября в некоторых районах Карелии пройдут муниципальные выборы. В четырех муниципальных округах — Кемском, Муезерском, Лахденпохском и Медвежьегорском — по их итогам будут сформированы Советы округов первого созыва. Достоверную информацию о выборах в республике можно получать в паблике регионального избиркома.

