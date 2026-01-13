В России пересмотрят список запрещённых для женщин профессий

Правительство РФ утвердило план по сокращению перечня профессий, недоступных для женщин.
Согласно дорожной карте реализации национальной модели ведения бизнеса, работа должна быть завершена к декабрю 2027 года.
Изменения в первую очередь затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Конкретные рекомендации по исключению отдельных специальностей из списка должны быть подготовлены к марту 2027 года. Их разработкой займутся Министерство труда, объединения работодателей и профсоюзы.
Параллельно «запрещённые» рабочие места проверят на уровень профессиональных рисков. Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство изучат влияние вредных производственных факторов на женский организм, чтобы научно обосновать принимаемые решения.
Таким образом, в России начался плановый пересмотр устаревших трудовых ограничений, призванный расширить профессиональные возможности для женщин.
