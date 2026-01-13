РЕКЛАМА
В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30
Ролик жительницы Костомукши набрал более 9 миллионов просмотров в сети

15:54

Молодой водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Медвежьегорском районе

15:46

Более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году

15:32

«АвтоВАЗ» планирует выпустить 400 тысяч автомобилей в 2026 году

15:15

Эксперт рассказал о подорожании многих продуктов к концу января в России

15:02

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Сегеже

14:50

В России пересмотрят список запрещённых для женщин профессий

14:37

Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали шесть медалей на окружном первенстве

14:16

Власти не видят волков, а школьник по-прежнему ходит по опасной дороге

14:05

Шанс на работу: в Карелии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

13:53

Петрозаводчанин получит компенсацию за куриные яйца с плесенью

13:34

Житель Кондопоги перевел Гусейну, Фирдавсу, Шамилю и Никите 2 млн рублей

13:20

В медколледже Петрозаводска проверяют оплату труда преподавателей

13:13

«Собакой не занимаются, кормят редко»: ещё один алабай из Заозерья нуждается в помощи

13:03

Овчарки Лютый, Лекса и Лотос приступили к службе в УФСИН Карелии

12:54

В России разработан первый национальный перечень причин смерти, которых можно было бы избежать

12:44

Метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды часто не сбываются

12:23

Карельские спасатели освободили запертую в квартире женщину

11:54

Почти 400 обращений жителей Карелии получил детский омбудсмен в 2025 году

11:41

В Новокузнецке по делу о гибели девяти младенцев задержали главврача больницы

11:28

Супруги Бекреневы из Прионежского района отметили золотую свадьбу

11:17

Умер актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

10:57

Федеральный канал рассказал о бытовавшей в Заонежье старинной игре

10:46

Ушёл из жизни Олег Евдокимов — живая легенда и душа Онежской регаты

10:34

В Карелии объявлено пока только два официальных места для крещенских купаний

10:26

В Карелии в 2025 году построили 8 амбулаторий и 9 ФАПов

10:15

День снега отметят на «Фонтанах» в Петрозаводске

09:42

Петрозаводчанка потеряла полмиллиона рублей после общения с «налоговой»

09:31

В Карелии из-за нарушений правил обгона за год погибли 11 человек

08:58

В Петрозаводске проходят сразу два массовых рейда Госавтоинспекции

08:39

В России одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО

08:20

Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ

08:00

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%

07:40

Студентка ПетрГУ, волонтёр и член Союза художников, стала «Студентом года»

07:20

В Карелии спасатели провели взрывные работы на реке для предотвращения подтопления Беломорска

07:00

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении ударившего бутылкой инспектора ГАИ

06:40

В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи

00:10

В Минздраве Карелии рассказали, какие продукты помогают сохранить энергию после обеда

23:02

Чапаевское кольцо и проспект Александра Невского отремонтируют в этом году в Петрозаводске

22:30

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Первый отель на Луне может открыться уже в 2032 году

22:02

Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки

21:31

Названы самые популярные у заключённых в Карелии писатели и поэты 2025 года

21:02

Жителей Карелии приглашают посчитать оставшихся на зимовку уток

20:31

Продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года

20:02

Власти Пряжинского района официально подтвердили невозможность подвоза школьника по опасной дороге

19:29

Журналист и краевед в День печати вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»

19:15

В Карелии сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя

19:02

В Карелии начали добывать исторический камень, использовавшийся при создании архитектурного образа Петербурга

18:25

Бывший чиновник Карелии фигурирует в деле о хищении 49 млн рублей при газификации Читы

17:55

Глава Карелии поблагодарил сотрудников экстренных и аварийных служб за работу в праздники

17:40

В Карелии мужчина совершил серию краж у родственницы, чтобы купить алкоголь

17:33

В центре Петрозаводска установили камеру, которая фиксирует все виды возможных нарушений

17:16

Изморозь, гололёд и до -25°С обещают в Карелии 14 января

17:02

Полицейские спасли собаку, сбежавшую после взрыва салютов в Калевале

16:44

Дети из карельского поселка вынуждены добираться до школы на такси

16:30

Россияне смогут проверить легальность такси на «Госуслугах»

16:10

Грузовик УАЗ пробил иномарку на дороге в Прионежском районе

15:38

Более 250 водителей в Карелии оштрафованы за грязные номерные знаки

15:20

Новый директор возглавил «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

14:55

В России ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

14:50

Микроавтобус перевернулся на крышу вблизи Кондопоги — есть пострадавшие

14:36

LADA 2114 Samara стала самым подешевевшим подержанным автомобилем в Карелии

14:22

Тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России

13:59

В России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

13:40

Молодая петрозаводчанка потеряла 224 тысяч рублей из-за «ставок на киберспорт»

13:31

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в новогодний период

13:25

Почти 2500 пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в 2025 году

13:17

В Карелии началось рассмотрение резонансного дела об избиении матерью своей двухмесячной дочери

13:02

Стало известно, какие важные социальные объекты достроят в 2026-м году в Карелии

12:45

В Петрозаводске отменили крещенские купания

12:20

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся все 9 пострадавших в страшном ДТП в Карелии

12:08

Артур Парфенчиков предложил увеличить выплату молодым мамам при рождении ребенка

11:51

Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Карелии на новогодних каникулах

11:40

Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники

11:35

«Спокойный, от наркоза отошёл»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого алабая из Прионежья

11:22

Пожарные вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом на севере Карелии

11:07

Средний размер ипотечного кредита в России для долевого строительства приблизился к 6 млн рублей

10:45

В России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей

10:32

В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек обратились за медпомощью в праздничные дни

10:19

Девятилетняя школьница из Медвежьегорска перевела мошенникам 290 тысяч рублей за бонусы в игре

09:54

Житель Сегежского округа Сергей Петров погиб в бою на территории ДНР

09:23

Автобусные рейсы между Петрозаводском и Санкт-Петербургом отменены

08:58

В Петрозаводске в ряде домов отключат холодную воду

08:39

Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

08:21

На новогодние праздники кинотеатры поставили рекорд посещаемости

08:02

Жители Петрозаводска жалуются на непроходимые тротуары

07:41

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд

07:22

Карельские полицейские задержали челябинца, активировавшего более тысячи сим-карт для мошенничества

07:02

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за каникулы снизилась вдвое

06:41

Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

00:10
В России пересмотрят список запрещённых для женщин профессий
Сегодня 14:37
Правительство РФ утвердило план по сокращению перечня профессий, недоступных для женщин.

фото: © Людмила Корвякова

Согласно дорожной карте реализации национальной модели ведения бизнеса, работа должна быть завершена к декабрю 2027 года.

Изменения в первую очередь затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Конкретные рекомендации по исключению отдельных специальностей из списка должны быть подготовлены к марту 2027 года. Их разработкой займутся Министерство труда, объединения работодателей и профсоюзы.

Параллельно «запрещённые» рабочие места проверят на уровень профессиональных рисков. Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство изучат влияние вредных производственных факторов на женский организм, чтобы научно обосновать принимаемые решения.

Таким образом, в России начался плановый пересмотр устаревших трудовых ограничений, призванный расширить профессиональные возможности для женщин.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал средний возраст, в котором женщина рожает первого ребенка.

«Столица на Онего» рассказала о новом общероссийском классификаторе профессий и должностей. Он заработал в этом году в России. 

 

