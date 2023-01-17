В России планируют ужесточить наказание для коллекторов - грозит 10 лет

До 10 лет лишения свободы может грозить специалистам по возвращению долгов.

Как сообщает председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телегам-канале 7 февраля, в законодательном органе рассматривается законопроект об ужесточении наказания для коллекторов, пишет 47news.

Для специалистов, которые при возврате задолженности прибегают к клевете, угрозам, порче имущества и даже насилию, могут установить наказания в виде крупных штрафов, принудительных работ или лишения свободы на срок до 10 лет, если преступление совершено группой лиц.