В России планируют ввести кредитные каникулы до 30 сентября

В Госдуму внесли законопроект о введении для россиян кредитных каникул.

Правительство РФ предложило предоставить гражданам кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, следует из внесенного в Госдуму законопроекта о защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Об этом пишут «Ведомости».

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма „кредитных каникул“ <…> до 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что правительство сможет продлить период действия этого механизма после 30 сентября.

В документе также определены механизмы поддержки экономического сектора, которые в том числе упрощают установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в РФ.

Кредитные каникулы действовали в России во время пандемии коронавируса с 20 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. Этот режим предусматривает отсрочку платежей по кредиту или изменение условий кредитного договора — например, снижение размера платежей.