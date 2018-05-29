В России отзывают почти 133 тыс. автомобилей Volkswagen

ООО "Фольксваген Групп Русс" отзывает в России 132,6 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных с 2016 года по 2018 год.

Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной компания называет некачественную сварку буксирной проушины.

Что компания планирует сделать с бракованными автомобилями, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".