В России отзывают почти 133 тыс. автомобилей Volkswagen

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ООО "Фольксваген Групп Русс" отзывает в России 132,6 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных с 2016 года по 2018 год.
Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Причиной компания называет некачественную сварку буксирной проушины.
Что компания планирует сделать с бракованными автомобилями, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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