В России подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах

В России с 1 октября проезд в плацкарте подорожал на 6,52 процента.

Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6,52% (не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира). Эту индексацию в конце сентября утвердила Федеральная антимонопольная служба, сообщает РИА Новости.

Приказ ФАС предусматривает индексацию тарифов, сборов и платы за работы (услуги) "Российских железных дорог", "Федеральной пассажирской компании", "Пассажирской компании "Сахалин", "Железных дорог Якутии" и "Гранд Сервис Экспресс" (оператора пассажирских перевозок в Крым).

В пресс-службе ФАС пояснили, что среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в вдвое ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей.

В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.

Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12,4%.