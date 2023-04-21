В России подписан закон о штрафах за выброшенных домашних животных

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до 30 тысяч штрафа за выброшенного на улицу питомца.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает Лента.ру.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность россиян за питомцев. Штрафы за брошенных любимцев могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев животных, укусивших человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.