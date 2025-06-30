В России появились первые предложения туристических путевок в Афганистан

SHOT: предполагается, что первая группа смельчаков отправится в путешествие в Афганистан уже в июле.

Первые предложения туров в Афганистан появились в России. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным источника, любителям Центральной Азии предлагают поездку на 8 дней и 7 ночей. Стоимость тура варьируется от 223.2 тысячи до 254.6 тысячи рублей. При этом отдельно оплачивается перелёт до Кабула, медстраховка, виза Афганистана, а также охрана на месте.

Как отметили на канале, первая группа смельчаков отправится в путешествие уже через неделю.

Ранее Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан. Также «Талибан» в РФ исключили из списка террористических организаций.