«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
В России появится новая выплата до семей с детьми

21:00

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10
17 августа, 21:00 Экономика
С 2026 года работающие родители смогут ежегодно получать новую выплату.

фото: © Столица на Онего/Людмила Корвякова

Новая выплата для семей с детьми появится в России с 2026 года. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Получить эту выплату могут семьи с детьми, не достигшими 18 лет, или 25 лет на очной форме образования, родители которых с доходов за прошлый год уплатили НДФЛ, и у них не было задолженности по уплате алиментов. При этом среднедушевой доход семьи за предшествующий год не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.

Размер выплаты будет определяться как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13% (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

— Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 рублей. (900 000 рублей x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6% — 54 000 рублей. Таким образом, размер выплаты составит 63 000 рублей (117000 — 54 000), — пояснил эксперт.

В Соцфонд по месту жительства надо будет подать заявление с 1 июня до 1 октября. При этом выплата не будет учитываться при расчете других выплат и мер соцподдержки.

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона
17 августа, 19:40 Дорожная хроника
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии
17 августа, 11:10 Дорожная хроника
Праздник силы и духа: в Петрозаводске прошел фестиваль боевых искусств
16 августа, 16:00 Спорт
В Костомукше горели жилой дом и гараж
16 августа, 13:30 Происшествия
