В России появится новая выплата до семей с детьми

С 2026 года работающие родители смогут ежегодно получать новую выплату.

Новая выплата для семей с детьми появится в России с 2026 года. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Получить эту выплату могут семьи с детьми, не достигшими 18 лет, или 25 лет на очной форме образования, родители которых с доходов за прошлый год уплатили НДФЛ, и у них не было задолженности по уплате алиментов. При этом среднедушевой доход семьи за предшествующий год не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.

Размер выплаты будет определяться как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13% (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

— Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 рублей. (900 000 рублей x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6% — 54 000 рублей. Таким образом, размер выплаты составит 63 000 рублей (117000 — 54 000), — пояснил эксперт.

В Соцфонд по месту жительства надо будет подать заявление с 1 июня до 1 октября. При этом выплата не будет учитываться при расчете других выплат и мер соцподдержки.