В России появится цифровой аналог пенсионного удостоверения

С нового года Пенсионный фонд России запускает пилотный проект - цифровая социальная карта.

В его рамках предприниматели, не имеющие доступа к базе данных фонда, смогут идентифицировать россиянина как пенсионера или предпенсионера, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Цифровые социальные карты будут реализованы через цифровое приложение ПФР. В них будет закодирована информация о статусе каждого человека и положенных ему социальных льготах, скидках и иных формах социальной поддержки не только со стороны государства, но и коммерческих компаний.

Считать код можно будет с экрана смартфона.