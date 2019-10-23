В России появятся плацкартные вагоны с душем (ФОТО)

Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.

Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, пишет издание "РИА Новости".

"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле. В сентябре заместитель гендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что первые такие вагоны, как купейные, так и плацкартные, передадут РЖД осенью.



Всего Федеральная пассажирская компания заказала у группы "Трансмашхолдинг" 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купейные и плацкартные вагоны должны быть поставлены до 2025 года.