В России появятся железнодорожные лоукостеры

Обслуживание пассажиров на железной дороге поделят на три типа и три класса.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания, следует из годового отчета компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них - на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет". "Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", - сообщили в ФПК.

В целом, согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделяется на три типа и три класса.

"Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт - достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом - бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам, эконом-бюджет - сверхбюджетный вариант без сервисов.

"Ночной поезд" предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2-1,5 тысячи километров. Бизнес-класс - это СВ и люкс, комфорт - купе, эконом - открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет - плацкарт.

"Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс - премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт - достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом - бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет - сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

Год назад ФПК располагала 19,316 тысячи пассажирских вагонов. Более десяти тысяч из них старше 20 лет, а средний возраст парка - 18,9 года.

"Запланировано полное и своевременное обновление парка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав (примерно 35% парка к 2025 году). За период с 2018 по 2025 год планируется обновить почти семь тысяч вагонов - более трети существующего парка", - говорится в отчете ФПК.

Компания планирует заменить часть традиционных вагонов на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи. Кроме того, как сообщали в РЖД, холдинг разрабатывает концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, планируется сделать более комфортными плацкартные вагоны. Проектирование будет идти на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертов. В РЖД отмечали, что в случае закупки новых плацкартных вагонов тарифы на них останутся прежними.