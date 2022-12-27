В России пообещали не менять текущие налоги в 2023 году

Глава Минфина России сообщил, что министерство не планирует налоговых новаций даже в случае меньших доходов бюджета.

Минфин не планирует налоговые изменения в следующем году, даже если будут проблемы с поступлениями в бюджет доходов, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, ну в течение года точно мы не меняем правила игры. Мы можем лишь говорить о следующих бюджетных циклах. Мне кажется уже, что основные налоговые новации реализованы. Кстати говоря, вы все время, когда говорите про налоговые изменения, думаете, что мы выйдем с новой фискальной нагрузкой. Но если посмотреть на текущие налоги — сколько всяких послаблений принято. И отсрочка, и айти. И ряду предприятий тоже уточнили режим налогообложения. То есть, вы не думайте, что мы генерируем только фискальные меры налоговые. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если будут проблемы с поступлением доходов, будем ли мы вносить налоговые поправки в следующем году? Не будем», — сказал Силуанов.

«Бюджет принят. Основные направления налоговой политики тоже. В рамках них будем действовать», — отметил министр.

Он добавил, что министерство сохраняет свой подход по выплате дивидендов для госкомпаний. «Если есть прибыль, почему бы не заплатить», — сказал Силуанов.