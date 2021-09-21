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В России повторен рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Новости. Общество
12:19, 23 Сентября 2021
фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

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За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 820 человек — такое число умерших зафиксировано второй раз с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 814 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 354 995 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 558 780.

За прошедшие сутки выздоровели 16 567 человек.

За сутки был зарегистрировано 820 летальных исходов — это повторение печального рекорда по число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 201 445.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 188,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 499 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 сентября остаются 1 223 758 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 180 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболели 64511 человек, выписан по выздоровлению 61361 пациент.

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