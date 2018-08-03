В России повысили пошлины на получение загранпаспорта

Увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.

В России вступил в силу новый закон, предусматривающий повышение платы за оформление биометрических заграничных паспортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет life.

"Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета более чем на 42% от фактических затрат МВД", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сумма, которую необходимо будет заплатить за выдачу заграничного паспорта нового поколения, составит пять тысяч рублей. Размер пошлины за выдачу документа нового образца детям до 14 лет — 2,5 тысячи рублей.

Пошлина на выдачу водительского удостоверения увеличилась с двух до трёх тысяч рублей. Сумма за выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства возросла с 500 до 1,5 тысячи рублей.