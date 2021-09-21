В России повысили требования к здоровью призывников

В Вооруженных силах повысили требования к здоровью россиян, призываемых на службу.

В Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.

«Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза», — сказал подполковник медицинской службы.

«Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности», — добавил Черкашин.

Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года.

Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тысяч человек.

На военную службу этой осенью подлежат призыву более 127 тысяч человек.