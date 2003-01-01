В России повысят государственные пенсии по инвалидности

В Госдуме рассказали, от чего будет зависеть размер выплат.

1 апреля в России будут проиндексированы государственные пенсии по инвалидности, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Такие выплаты положены инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, военнослужащим-инвалидам (в том числе призывникам, ополченцам Донбасса и добровольцам Вооружённых сил РФ), а также гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

— С 1 апреля у всех перечисленных категорий размер пенсии увеличивается на индекс роста прожиточного минимума пенсионеров в стране (в этом году — 6,8%), — отметил парламентарий.

Размер выплат для граждан с инвалидностью варьируется от около 8,8 тысяч рублей до более 42 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от категории и группы получателя, а также различных надбавок, например, за проживание в районах Крайнего Севера или сложных климатических условиях.

Напомним, 1 января страховые пенсии в России увеличились на 7,6%.