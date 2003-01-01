В России повысят социальные и страховые пенсии

В Госдуме рассказали. кого коснется повышение пенсии.

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля, а страховые — в начале года.

С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение коснется людей с инвалидностью, получателей пенсий по потере кормильца и тех, кто не наработал достаточного стажа для страховой пенсии. Размер индексации определит правительство на основе роста прожиточного минимума пенсионеров.

Страховые пенсии повысят дважды: 1 февраля и 1 апреля. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Для работающих пенсионеров учтут все пропущенные повышения за время работы. По предварительным расчетам, при прогнозируемой инфляции в 9% социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов может составить около 23 тысяч рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии может достичь 9,7 тысячи рублей.

Точные размеры повышения определят позже постановлением правительства. При расчете итоговых выплат будут учитывать районные коэффициенты и надбавки за возраст, иждивенцев, а также «северный» и «сельский» стаж.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход.

