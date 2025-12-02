Страховые пенсии России повысят в 2026 году

В Госдуме рассказали, на какие категории пенсионеров распространится индексация.
С 1 января 2026 года страховые пенсии в России повысятся на 7,6%, цитирует РИА Новости слова депутата Госдумы Алексея Говырина.
— Страховые пенсии повысят в России с 1 января. Размер индексации — 7,6%, — сказал он.
По слова парламентария, индексация распространится на все категории получателей, в том числе на работающих пенсионеров.
Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 17% и составит 27093 рубля.