Новости
Сегодня, 16 Мая 2018
Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается изменение порядка исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости.
16.05.2018, 16:02
Первый семейный внедорожник Kodiaq стал ближе.
16.05.2018, 15:59
Верховный суд Карелии назначил на 14 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.
16.05.2018, 15:37
Летом пройдет языковая учеба для работников таможни из Карелии и Финляндии.
16.05.2018, 15:08
Первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля, создание которой планируется в Карелии, может стать компания "Карлис Вяртсиля".
16.05.2018, 14:58
Правительство Карелии направит на создание регионального Фонда поддержки промышленности в 2018 году 40 млн рублей для софинансирования выдачи займов бизнесу.
16.05.2018, 14:27
Историческая ценность выставленного на торги здания XIX века в центре Петрозаводска не установлена, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия республики.
16.05.2018, 13:51
Ежегодную подготовку к военной службе проходят 650 старшеклассников карельской столицы.
16.05.2018, 13:48
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
16.05.2018, 13:44
Завершилась акция по выездной вакцинации животных.
16.05.2018, 13:04
В деревне Олонецкого района полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося скрыться с места преступления на велосипеде, сообщили в МВД Карелии.
16.05.2018, 12:45
В Прионежском районе состоялась внеочередная сессия совета, на которой на должность главы райадминистрации был избран Григорий Шемет.
16.05.2018, 12:30
Депутат Андрей Рогалевич попросил прокуратуру Карелии провести проверку своей деятельности.
16.05.2018, 12:14
Карелия получила дополнительные средства из федерального бюджета на увеличение мест в детских садах, строительство амбулаторий и другие мероприятия по развитию учреждений образования и здравоохранения.
16.05.2018, 12:02
Пока петрозаводчане разъезжаются на грядки и шашлыки, сеть клубов "Фитнес Империя" спешит оздоровить петрозаводчан.
16.05.2018, 12:00
Более чем в 1 миллион рублей оценивают в администрации Петрозаводска ущерб, причиненный злоумышленниками зеленым насаждениям города, сообщает мэрия.
16.05.2018, 11:39
Парламентский комитет повторно не поддержал законопроект о самовыдвиженцах на выборах главы Карелии 4
Профильный комитет Законодательного собрания республики рекомендовал не принимать законопроект депутат Андрея Рогалевича, разрешающий участвовать в губернаторских выборах самовыдвиженцам.
16.05.2018, 11:29
В культурном центре "Карьяла тало" в Хельсинки 23 мая откроется выставка музея "Кижи" "Деревянное зодчество: учимся у предков, сохраняем для потомков, обучаем современников".
16.05.2018, 11:20
Расслоение населения Карелии на бедных и богатых сократилось из-за снижения доходов обеспеченных граждан 3
Официальная статистика показала сокращение расслоения жителей Карелии по уровню доходов за последние 5 лет.
16.05.2018, 11:09
Карельские полицейские 18 мая поддержат всероссийскую акцию "На работу на велосипеде!", сообщили в МВД республики.
16.05.2018, 10:57
Современные дети, взрослеющие в окружении высоких технологий, привыкли к неограниченному доступу к информации, и смартфон с выходом в интернет для них – постоянный спутник.
16.05.2018, 09:50
Количество работников органов государственной власти и местного самоуправления в Карелии в 2017 году составило 12508 человек – на 847 меньше, чем в 2014 году.
16.05.2018, 09:45
В Италии арестован и ожидает экстрадиции уроженец Карелии, бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Тупальский, обвиняемый в организации убийства бизнес-партнера.
16.05.2018, 09:36
Молодую петрозаводчанку от водителя автобуса спас папа.
16.05.2018, 09:33
Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии с начала 2018 года выросла на 5,8%.
16.05.2018, 09:32
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс, в соответствии с которым вводится ответственность за пособничество другим государствам в принятии ими антироссийских санкций.
16.05.2018, 09:17
На трассе "Сортавала" перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
16.05.2018, 09:16
В центре карельской столице иномарка сбила девушку на пешеходном переходе, сообщает УГИБДД по Карелии.
16.05.2018, 09:13
Автомобиль сбил лося на объездной дороги под Петрозаводском, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
16.05.2018, 09:10
Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках, которые станут частью программы продовольственной помощи населению.
16.05.2018, 09:10
Третий год Карелия принимает участие во всероссийском велопараде.
16.05.2018, 08:53
На сайт Госавтоинспекции поступило обращение от жительницы Петрозаводска с просьбой поощрить полицейских, сообщает МВД Карелии.
16.05.2018, 08:40
Петрозаводские полицейские раскрыли кражу квадрокоптера, совершенную в одном из магазинов города, сообщает МВД Карелии.
16.05.2018, 08:30
В карельской столице началась масштабная профилактическая операция "Автобус".
16.05.2018, 08:20
В Карелии 24 и 25 августа пройдет фестиваль "Рускеала Симфони", сообщает региональное правительство.
16.05.2018, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 16 мая.
16.05.2018, 07:55
Пряжинские полицейские спасли 83-летнего петрозаводчанина, который выехал в озеро на рыбалку, и перестал выходить на связь, сообщает МВД Карелии.
16.05.2018, 07:40
Генпрокурор РФ назначил новых прокуроров в Сортавале и Лахденпохском районе Карелии, сообщает ведомство.
16.05.2018, 07:25
Прокуратура Карелии проверила законность сбора биометрических данных у школьников республики.
16.05.2018, 07:15
16.05.2018, 07:05
Обновленный спортивно-игровой комплекс вновь открылся на улице Ленинградской, сообщает мэрия.
16.05.2018, 06:40
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Сегодня 13:17
Политкухня
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
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11.05.2018 13:52
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Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
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09.05.2018 14:27
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