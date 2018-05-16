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Новости

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Сегодня, 16 Мая 2018
В России предлагают новый порядок исчисления налога на имущество физлиц
Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается изменение порядка исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости.
16.05.2018, 16:02
"К-Моторс" приглашает на презентацию  Skoda Kodiaq российской сборки
Первый семейный внедорожник  Kodiaq стал ближе.
16.05.2018, 15:59
Суд рассмотрит апелляционные жалобы по делу Дмитриева в июне
Верховный суд Карелии назначил на 14 июня рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.
16.05.2018, 15:37
Таможенники из Карелии поедут изучать язык соседей
Летом пройдет языковая учеба для работников таможни из Карелии и Финляндии.
16.05.2018, 15:08
Родионов назвал потенциального инвестора для планируемой ОЭЗ в Вяртсиля
Первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля, создание которой планируется в Карелии, может стать компания "Карлис Вяртсиля".
16.05.2018, 14:58
На создание Фонда поддержки промышленности Карелии направят 40 млн рублей 1
Правительство Карелии направит на создание регионального Фонда поддержки промышленности в 2018 году 40 млн рублей для софинансирования выдачи займов бизнесу.
16.05.2018, 14:27
В Петрозаводске не считают культурной ценностью выставленное на торги здание XIX века 2
Историческая ценность выставленного на торги здания XIX века в центре Петрозаводска не установлена, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия республики.
16.05.2018, 13:51
Петрозаводские школьники готовятся к службе в армии
Ежегодную подготовку к военной службе проходят 650 старшеклассников карельской столицы.
16.05.2018, 13:48
Рогалевич - Лиминчуку: "Вы мне еще сошлитесь на устав Русской православной церкви"
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
16.05.2018, 13:44
В Карелии вакцинировали полторы сотни кошек и собак
Завершилась акция по выездной вакцинации животных.
16.05.2018, 13:04
Велосипедисту в Карелии за преступление грозит 7 лет лишения свободы 1
В деревне Олонецкого района полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося скрыться с места преступления на велосипеде, сообщили в МВД Карелии.
16.05.2018, 12:45
Администрацию Прионежского района возглавил Григорий Шемет
В Прионежском районе состоялась внеочередная сессия совета, на которой на должность главы райадминистрации был избран Григорий Шемет.
16.05.2018, 12:30
Рогалевич попросил провести прокурорскую проверку в отношении самого себя 2
Депутат Андрей Рогалевич попросил прокуратуру Карелии провести проверку своей деятельности.
16.05.2018, 12:14
В Карелии увеличат финансирование учреждений образования и здравоохранения
Карелия получила дополнительные средства из федерального бюджета на увеличение мест в детских садах, строительство амбулаторий и другие мероприятия по развитию учреждений образования и здравоохранения.
16.05.2018, 12:02
К чему приведет обычный репост?
Пока петрозаводчане разъезжаются на грядки и шашлыки, сеть клубов "Фитнес Империя" спешит оздоровить петрозаводчан.
16.05.2018, 12:00
ФОТО: Рекламная компания незаконно снесла в Петрозаводске деревьев более чем на 1 млн рублей 3
Более чем в 1 миллион рублей оценивают в администрации Петрозаводска ущерб, причиненный злоумышленниками зеленым насаждениям города, сообщает мэрия.
16.05.2018, 11:39
Парламентский комитет повторно не поддержал законопроект о самовыдвиженцах на выборах главы Карелии 4
Профильный комитет Законодательного собрания республики рекомендовал не принимать законопроект депутат Андрея Рогалевича, разрешающий участвовать в губернаторских выборах самовыдвиженцам.
16.05.2018, 11:29
В Хельсинки откроется выставка, посвящённая деревянному зодчеству России
В культурном центре "Карьяла тало" в Хельсинки 23 мая откроется выставка музея "Кижи" "Деревянное зодчество: учимся у предков, сохраняем для потомков, обучаем современников".
16.05.2018, 11:20
Расслоение населения Карелии на бедных и богатых сократилось из-за снижения доходов обеспеченных граждан 3
Официальная статистика показала сокращение расслоения жителей Карелии по уровню доходов за последние 5 лет.
16.05.2018, 11:09
Полицейские Карелии пересядут на велосипеды
Карельские полицейские 18 мая поддержат всероссийскую акцию "На работу на велосипеде!", сообщили в МВД республики.
16.05.2018, 10:57
"МегаФон" поможет контролировать ребенка с помощью смартфона
Современные дети, взрослеющие в окружении высоких технологий, привыкли к неограниченному доступу к информации, и смартфон с выходом в интернет для них – постоянный спутник.
16.05.2018, 09:50
Численность работников органов власти в Карелии за 4 года сократилась на 7% 4
Количество работников органов государственной власти и местного самоуправления в Карелии в 2017 году составило 12508 человек – на 847 меньше, чем в 2014 году.
16.05.2018, 09:45
Уроженца Карелии задержали в Италии по делу о заказном убийстве женщины
В Италии арестован и ожидает экстрадиции уроженец Карелии, бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Тупальский, обвиняемый в организации убийства бизнес-партнера.
16.05.2018, 09:36
В Петрозаводске водитель маршрутки увез молодую девушку в неизвестном направлении 19
Молодую петрозаводчанку от водителя автобуса спас папа.
16.05.2018, 09:33
В Карелии подорожала продуктовая корзина 3
Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии с начала 2018 года выросла на 5,8%.
16.05.2018, 09:32
Бизнес-омбудсмен: Уголовное наказание грозит всем участникам внешнеэкономической деятельности 6
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс, в соответствии с которым вводится ответственность за пособничество другим государствам в принятии ими антироссийских санкций.
16.05.2018, 09:17
Два человека пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
На трассе "Сортавала" перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
16.05.2018, 09:16
Женщина на иномарке сбила девушку в центре Петрозаводска
В центре карельской столице иномарка сбила девушку на пешеходном переходе, сообщает УГИБДД по Карелии.
16.05.2018, 09:13
Под Петрозаводском иномарка сбила лося, пострадал один человек 4
Автомобиль сбил лося на объездной дороги под Петрозаводском, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
16.05.2018, 09:10
Власти рассказали, какие продукты будут выдавать по карточкам
Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках, которые станут частью программы продовольственной помощи населению.
16.05.2018, 09:10
Джинсовый велопарад пройдет в Петрозаводске, вход на праздник через рамки с металлодетекторами 3
Третий год Карелия принимает участие во всероссийском велопараде.
16.05.2018, 08:53
Инспекторы ДПС Петрозаводска помогли пожилой даме заменить разорванное колесо на трассе 2
На сайт Госавтоинспекции поступило обращение от жительницы Петрозаводска с просьбой поощрить полицейских, сообщает МВД Карелии.
16.05.2018, 08:40
В Петрозаводске мужчина украл дорогой квадрокоптер
Петрозаводские полицейские раскрыли кражу квадрокоптера, совершенную в одном из магазинов города, сообщает МВД Карелии.
16.05.2018, 08:30
ГИБДД проверит работу маршруток в Петрозаводске 2
В карельской столице началась масштабная профилактическая операция "Автобус".
16.05.2018, 08:20
Фестиваль в парке "Рускеала" станет двухдневным 1
В Карелии 24 и 25 августа пройдет фестиваль "Рускеала Симфони", сообщает региональное правительство.
16.05.2018, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 16 мая.
16.05.2018, 07:55
ФОТО: Двое полицейских Карелии спасли обессилевшего пожилого рыбака 1
Пряжинские полицейские спасли 83-летнего петрозаводчанина, который выехал в озеро на рыбалку, и перестал выходить на связь, сообщает МВД Карелии.
16.05.2018, 07:40
Назначены новые прокуроры Сортавалы и Лахденпохского района
Генпрокурор РФ назначил новых прокуроров в Сортавале и Лахденпохском районе Карелии, сообщает ведомство.
16.05.2018, 07:25
Прокуратура признала незаконным сбор отпечатков пальцев у школьников Карелии 2
Прокуратура Карелии проверила законность сбора биометрических данных у школьников республики.
16.05.2018, 07:15
Погода в Петрозаводске сегодня, 16 мая
16.05.2018, 07:05
ФОТО: На месте "Каравеллы" в Петрозаводске открылась новая детская игровая площадка
Обновленный спортивно-игровой комплекс вновь открылся на улице Ленинградской, сообщает мэрия.
16.05.2018, 06:40
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ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
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12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?
14.05.2018, 16:27
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Аналитика

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Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
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