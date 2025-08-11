В России предложили досрочно выдавать водительские права подросткам

В Госдуме предложили выдавать права подросткам с 16 лет. Но не всем.
Как сообщает РИА Новости 11 августа, депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести досрочное получение водительских прав с 16 лет. Свою идею они в письменном виде направили главе МВД Владимиру Колокольцеву, попросив его поручить профильным ведомствам разработать критерии и порядок выдачи водительских удостоверений.
Установленный возрастной порог соответствует международной практике, однако депутаты считают, что пришло время гибкого подхода. Поэтому они предлагают досрочно выдавать права подросткам, которые проявили высокий уровень социальной активности, подтвержденный успехами в учебе, спорте или предпринимательстве.
— В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан, — указано в документе.
Подростки обязаны будут пройти полный курс обучения в автошколе, экзамены и, при необходимости, дополнительные психологические тесты на готовность к управлению транспортом.