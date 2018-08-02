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Новости. Общество
22:00, 02 Августа 2018

В России предложили массово проверять дипломные работы студентов на плагиат

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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал о предложениях по совершенствованию системы государственной аккредитации вузов в России, озвученных на встрече ректоров с премьером Дмитрием Медведевым в начале июля; среди них - оценка выпускных работ студентов на некорректные заимствования.

"Мне кажется, это очень хороший показатель, его предложили как раз коллеги из Рособрнадзора - это оценивать качество выпускных работ. По очень простому критерию: мы их прогоним через "Антиплагиат" и увидим. Мы же с диссертациями это умеем делать - давайте и с дипломами сделаем!" - сказал Кузьминов на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" о содержании июльской встречи ректоров с премьером.

Встреча с руководителями ведущих университетов России состоялась 4 июля, по ее итогам известно как минимум о двух поручениях Медведева - об аспирантуре и о совершенствовании системы госаккредитации вузов, которую активно критиковали из-за истории с отзывом аккредитации у "Шанинки". О них сообщала на заседании Российского союза ректоров в июле вице-премьер Татьяна Голикова. На встрече вузы и Рособрнадзор представляли главе кабинета министров свои предложения, пояснил Кузьминов, профильным ведомствам поручено их проработать.

Предложение о проверке дипломных работ на плагиат, отметил ректор ВШЭ, заключается в том, чтобы среди новых критериев оценки успешности вузов во время государственной аккредитации была "доля несамостоятельно написанных работ". Такой критерий, с одной стороны, будет лишен излишней субъективности, а с другой будет отражать качество обучения.

"Извините, доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами", - сказал Кузьминов.

Среди других предложений ректор ВШЭ озвучил, в частности, "срез знаний по пяти предметам" - независимая оценка остаточных знаний студентов по дисциплинам, которые являются ключевыми для той или иной специальности. Такая оценка не должна влиять на аттестат студента, но показывать класс и качество работы вуза.

Кроме того, вузы предложили премьеру обновить объективные статистические показатели, по которым оценивается вуз сегодня - например, включить в них долю принимаемых по итогам всероссийских олимпиад абитуриентов или обеспеченность лабораторий оборудованием. Все это, по мнению ректоров, должно помочь уйти от излишней бюрократии во время процедуры госаккредитации.

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