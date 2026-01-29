В России предложили ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц

Минфин России подготовило законопроект, ограничивающий для физических лиц возможность внесения наличных денег на банковские счета через банкоматы или другие технические устройства.
Предлагаемый месячный лимит составляет 1 миллион рублей. Инициатива направлена на «обеление» экономики и предотвращение ввода в безналичный оборот средств сомнительного происхождения, сообщает Интерфакс со ссылкой на личный источник, знакомый с инициативой Минфина.
Ведомство обязать банки отказывать клиентам-физлицам во внесении наличных на счёт или вклад, если общая сумма таких операций за месяц превысит 1 млн рублей. В настоящее время в законодательстве подобных лимитов не установлено.
По мнению Минфина, отсутствие ограничений позволяет вводить в безналичный оборот деньги, имеющие неустановленное происхождение.
Предполагается, что новые правила начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Это время потребуется банкам на доработку своих систем и бизнес-процессов.
Необходимость усиления контроля за наличным обращением ранее подчёркивал Президент России Владимир Путин, а вице-премьер Александр Новак отмечал, что задача по «обелению» экономики реализуется через отдельный план мероприятий.
Предложение Минфина является продолжением плана по «обелению» экономики. Ранее ведомство уже выступило с другими инициативами в этой сфере:
— Введение обязательной инкассации (сбора денег для сдачи в банк) для юрлиц и ИП с оборотом выше определённого лимита;
— Запрет на госрегистрацию сделок с наличными между физлицами и юрлицами, если расчёты по одной сделке превышают 5 млн рублей или совокупный объём сделок за месяц достигает 50 млн рублей. Это затронет, в том числе, рынок недвижимости.
Законопроект в середине января был направлен на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг.
Напомним, c 1 февраля 2026 года вводится ограничение: одна семья сможет оформить только одну льготную ипотеку.