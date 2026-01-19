Россиянам предложили определить, какое стихотворение написал ИИ

Шесть из десяти интернет-пользователей в России успешно отличают контент, созданный искусственным интеллектом. Однако сложнее всего оказалось определить авторство стихотворений.
Всероссийский онлайн-опрос, который имеется в распоряжении РБК, проводился 18–19 декабря 2025 года, в нём участвовали 1625 человек старше 18 лет. Им показывали шесть пар картинок, две пары видео и два стихотворения, предлагая определить, что создано ИИ, а что — человеком.
Справились лучше всего респонденты с картинками. 70% участников верно определили от трёх до пяти изображений из шести.
Авторство роликов же правильно определили 59% опрошенных.
Стихи оказались самым сложным заданием. Правильно определили авторство только 34% респондентов, 18% ошиблись.
Респондентам, в частности, предлагалось сравнить лиричные четверостишия, одно из которых в каждой паре было написано ИИ.
Например, первая пара:
Младенец, в мир явился ты, родной,
И трепет нам внушаешь умиленья;
Ты озарил наш дом своей душой,
Как ангел тихого благословенья.
__
Пусть будут дни твои светлы, ясны,
Как взор, что нам сияет вновь и снова;
Среди земных надежд и доброты
Пусть будет счастьем озарена дорога.
Ранее эксперты рассказали, как искусственный интеллект упрощает жизнь российских городов.