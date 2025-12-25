В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с заявлением о необходимости перехода России на шестидневную рабочую неделю.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил «РИА Новости», что россиянам необходимо перейти на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, такая мера требуется для подъёма экономики и не нанесёт вреда здоровью граждан.

— Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья — никаких проблем, — сказал Онищенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков указывал, что по договорённости с работодателем можно ввести любой приемлемый для сторон график работы — как четырёхдневную, так и шестидневную рабочую неделю.



Геннадий Онищенко — российский политик и врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект о сокращении рабочей недели в России до 30 часов при пятидневной рабочей неделе.