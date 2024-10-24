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В России предложили платить алименты до 23-летия детей

Новости. Экономика
22:00, 25 Октября 2024
фото: © yaroslavl.ldpr.ru

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Минюст РФ разместил законопроект, предполагающий выплату алиментов при одном условии.

Алименты следует выплачивать совершеннолетним детям до достижения ими возраста 23 лет при условии, что они после общеобразовательной школы поступили и обучаются в образовательных учреждениях на очном отделении. Соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов разместил Минюст, сообщает Лента.ру.

По мнению ведомства, с учетом уровня учебной нагрузки многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут работать без ущерба для учебы. А значит, выплата алиментов позволит им полноценно осваивать образовательную программу.

Отдельно документ предполагает, что окончившие школу совершеннолетние дети продолжат получать выплаты до 1 сентября того года, когда они завершили обучение, если не достигли 19 лет.

Также ведомство подготовило поправки, дающие возможность привлекать к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин. Если срок неуплаты достиг двух и более месяцев с момента привлечения к административной ответственности неплательщику может грозить уголовное дело.

Продление срока выплаты алиментов уже обсуждалось. В том числе в августе о такой инициативе говорили депутаты ЛДПР, а в 2019 году занимавший на тот момент должность министра юстиции Александр Коновалов предложил закрепить в законодательстве выплаты студентам-очникам.

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