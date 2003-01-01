В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

В Госдуму внесут проект о новой соцпомощи многодетным семьям.

Сегодня, 2 сентября, депутаты Сергей Миронов и Марина Ким внесут в Госдуму законопроект об изменении правил выплаты социальной помощи многодетным семьям. Предлагается предоставлять поддержку до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 18 лет. Если младший ребенок учится очно, то выплаты предлагают продлить до 23 лет.

Раньше помощь прекращали, когда старший ребенок достигал этого возраста. Авторы законопроекта хотят установить единые правила по всей России. Кроме того, депутаты предлагают и другие меры поддержки. На федеральном уровне это государственные пособия, досрочная пенсия для многодетных матерей, помощь родителям в трудоустройстве и получении образования.

На региональном уровне предлагают ввести льготы по оплате коммунальных услуг.