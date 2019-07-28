В России предложили разрешить голосовать с 16 лет

Член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева предложила понизить возрастной порог голосования на выборах.

Возраст, с которого сенатор предложила позволить гражданам участвовать в выборах, составляет 16 лет. Афанасьева предположила, что именно так молодое поколение почувствует, насколько важен их голос для власти, пишут "Известия".

Она подчеркнула, что в России паспорт выдается в 14 лет, а при определенных условиях 16-летние подростки уже могут вступать в брак. При этом возрастная категория с 14 до 18 лет почти исключена из общественной жизни, поскольку участие практически во всех молодежных форумах и мероприятиях можно принимать после наступления совершеннолетия.

Поэтому, по ее мнению, снижение возрастного порога для голосования поспособствует ликвидации политической безграмотности у россиян, а также позволит молодежи почувствовать себя полноправными гражданами своей страны.