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Новости. Общество
15:24, 28 Июля 2019
фото: Евгений Фельдман

В России предложили разрешить голосовать с 16 лет

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Член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева предложила понизить возрастной порог голосования на выборах.

Возраст, с которого сенатор предложила позволить гражданам участвовать в выборах, составляет 16 лет. Афанасьева предположила, что именно так молодое поколение почувствует, насколько важен их голос для власти, пишут "Известия".

Она подчеркнула, что в России паспорт выдается в 14 лет, а при определенных условиях 16-летние подростки уже могут вступать в брак. При этом возрастная категория с 14 до 18 лет почти исключена из общественной жизни, поскольку участие практически во всех молодежных форумах и мероприятиях можно принимать после наступления совершеннолетия.

Поэтому, по ее мнению, снижение возрастного порога для голосования поспособствует ликвидации политической безграмотности у россиян, а также позволит молодежи почувствовать себя полноправными гражданами своей страны.

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Комментарии

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тетка
2019-07-28 21:30:58
Голосующих с каждым разом становится все меньше, трудно стало подтасовывать результаты.
бюджет
2019-07-28 20:48:07
Да хоть с 10 лет. В российской «выборной» системе, которая заточена на обман избирателей выборов нет. Читал про некоторые избирательные системы, нигде не заложено такого обмана, как в России. Когда появились «однорукие бандиты» писали, что на Западе игрокам идёт до 80%, а 20% хозяевам. В России все перепрограммировали ровно все наоборот. Так что электронное голосование тот же «однорукий бандит», запрограммируют как захотят.
Lana
2019-07-28 18:18:48
А чего не с яслей голосовать?
некто
2019-07-28 18:13:29
Кругом одни идиёты . Государство впало в маразм . , мозги чинуш забиты баблом . думать перестали совсем .
mobikk
2019-07-28 16:52:51
А по моему нынешней молодёжи надо разрешит голосовать с 21 года, ну и все вышеперечисленные "льготы" взрослой жизни - тоже
с 21.
Саныч
2019-07-28 17:37:22
mobikk, тебе по моему на пенсии вообще надо запретить голосовать.
кир
2019-07-28 19:04:48
Саныч, плюс.
Андрей Дубенский
2019-07-28 16:52:24
Абсолютно верно! Старый электорат благодаря тем, кого он выбирает, постепенно сходит в могилу, поэтому надо его обновлять. Зря, что ли, на этих мелких капиталы материнские выписывают, пособия поднимают - надо и проценты с капиталов получать...
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