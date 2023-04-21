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В России предложили сделать пятницу сокращенным рабочим днем

Новости. Экономика
20:30, 03 Июля 2023
фото: © Andrey_Popov / shatterstock

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С инициативой сделать пятницу сокращенным днем выступили в Совете Федерации.

Пятница должна стать сокращенным рабочим днем для россиян, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, с одной стороны, благодаря продолжительной рабочей неделе быстрее решаются задачи, а сотрудникам не всегда приходится тратить время на дорогу, но с другой стороны — есть и ряд минусов.

Стоит учесть, что в целом современные реалии значительно изменили трудовую деятельность человека. Если еще двадцать лет назад рабочий день человека занимал конкретный отрезок времени и ограничивался исключительно периодом пребывания сотрудника на рабочем месте, то сейчас мы живем в условиях 24-часового рабочего дня. Пандемия и переход на удаленную работу еще сильнее стерли рамки обычного графика в связи с тем, что появилось большее количество инструментов для ведения удаленной рабочей деятельности, — пояснил Гибатдинов.

Так, по его словам, работа нон-стоп провоцирует возникновение ряда проблем: люди не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач, постоянно находятся на связи, что в долгой перспективе вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику человека и способствует снижению производительности труда.

«Думаю, что следует рассмотреть возможность внедрения определенной законодательной инициативы, направленной на создание комфортных условий. Например, в пятницу можно внедрить сокращенный рабочий день — это не вызовет существенных потерь для предприятий. Однако дополнительные часы отдыха существенно поспособствуют повышению качества работы», — резюмировал сенатор.

По данным FinExpertiza, в среднем на одного занятого в первом квартале нынешнего года приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. Годом ранее, в первом квартале 2022 года, россияне трудились около 38 часов 14 минут, а в первом квартале 2021 года — чуть менее 38 часов.

Последний раз рабочая неделя была столь же продолжительной лишь 10 лет назад, в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут). При этом меньше всего работники трудились в разгар пандемии коронавирусной инфекции, во втором квартале 2020 года — 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться.

Также эксперты выяснили, что из-за роста занятости и снижения безработицы в 2022 году выросла не только средняя продолжительность рабочей недели, но и общее количество отработанных человеко-часов.

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