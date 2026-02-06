В России предложили создать реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС

В России хотят создать федеральный реестр граждан, пострадавших от мошенничества при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Такой законопроект внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты 6 февраля, пишет Парламентская газета.

Речь идет о гражданах, пострадавших от мошеннических действий при строительстве объектов ИЖС с привлечением ипотечных средств, в том числе по льготным программам.

— По данным Минстроя, количество пострадавших по состоянию на лето 2025 года было равно 10 800 человек, а по неофициальным оценкам, их число может достигать 20 000 домохозяйств. Средний размер обязательств по таким кредитам может составлять порядка 6 млн рублей на домохозяйство, — говорится в сообщении.

Включенным в этот реестр гражданам предлагается сохранить льготную ипотеку, а также компенсировать часть расходов на строительство дома за счет госсредств. Кроме того, им могут предоставлять субсидию на погашение части основного долга перед банком. Предлагается также запретить кредитору повышать льготную процентную ставку до рыночного уровня в случае нарушения сроков строительства или государственной регистрации права собственности на жилой дом. В случае принятия закона, он вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Напомним, как минимум 40 семей в Карелии пострадали от действий недобросовестного подрядчика в Карелии — компании «Амперия». Люди брали кредиты на строительство каркасных домов, в итоге остались без жилья и с обязательствами перед банками. В Карелии возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 30 сентября Арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве строительной компании, введена процедура наблюдения. Добавим, что полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия». Сейчас в списке около 40 семей. В полиции предполагают, что тех, кому недостроили дома в Карелии, больше.

Ранее в Госдуме предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС в России.